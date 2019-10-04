Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, bugün toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde yer alan sekiz adet Ombudsman raporunu görüşüp, ilgili raporlardan beş tanesini karara bağladı.

Komite, gündeminde yer alan diğer Ombudsman raporlarını ise ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecek.

Komite, gündeminde yer alan bir adet dilekçeyi de görüşüp, ilgili dilekçeyi de karara bağladı.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay başkanlığındaki Komite toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, Komite Üyeleri HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına davetli olarak, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’nın yanı sıra, ilgili kurum, kuruluş temsilcileri ile dilekçe sahipleri ve yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.