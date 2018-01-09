Meclis'e 21 yeni isim girdi

Cumhuriyet Meclisi, sonuçları Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) resmi olarak bugün açıklanan 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’yle, tarihinde ilk kez 6 partili olurken, en yüksek kadın milletvekili oranına da ulaştı.

Yeni kurulan 2 siyasi partiden Halkın Partisi (HP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), katıldıkları ilk seçimde Meclis’te temsiliyet hakkı kazandı.

UBP’nin 21, CTP’nin 12, HP’nin 9, TDP’nin 3, DP’nin 3 ve YDP’nin de 2 milletvekili çıkardığı seçimle, 28 Temmuz 2013’teki erken genel seçimle Meclis’e giren 50 milletvekilinden 29’u seçmenden 5 yıl daha onay aldı. Meclis’e 21 de yeni isim girdi.

2013’te seçilenlerden 38’i yeniden aday olurken, 12 milletvekili de adaylığını koymamıştı.

YENİDEN ADAY OLAN 2’Sİ BAKAN 9 MİLLETVEKİLİ, SANDIKTAN ÇIKAMADI

Pazar günkü seçimin sonuçlarının açıklanmasıyla, adaylar arasında yer alan 2’si bakan 9 milletvekili, seçmenden yeni dönem için onay alamadı ve sandıktan çıkamadı.

UBP’den Dışişleri Bakanı da olan Lefkoşa adayı Tahsin Ertuğruloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı da olan Güzelyurt adayı Kemal Dürüst,

Gazimağusa Milletvekilleri Ahmet Kaşif ve Hakan Dinçyürek; CTP’den Lefkoşa Milletvekili Birikim Özgür, Girne Milletvekili Salih İzbul, Güzelyurt

Milletvekilleri Mehmet Çağlar ve Hüseyin Erçal; TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da seçimi kaybeden milletvekilleri listesinde yer aldı.

Meclis’e ilk kez giren 21 isim ise şöyle:

Lefkoşa: UBP’den Olgun Amcaoğlu, CTP’den Sıla Usar İncirli, TDP’den Cemal Özyiğit, HP’den Kudret Özersay, Gülşah Sanver Manavoğlu, Tolga

Atakan, YDP den Bertan Zaroğlu

Gazimağusa: UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu, Resmiye Canaltay, HP’den Hasan Topal, Ayşegül Baybars, YDP’den Erhan Arıklı

Girne: CTP’den Fikri Toros, HP’den Erek Çağatay ve Jale Refik Rogers, DP’den Koral Çağman

Güzelyurt: HP’den Hasan Büyükoğlu

İskele: UBP’den Yasemin Öztürk, HP’den Mesut Genç

Lefke: UBP’den Aytaç Çaluda, CTP’den Salahi Şahiner.

117 KADINDAN 9’U MECLİS’TE

Pazar günü yapılan ve 8 siyasi partiden 379 ve 9 da bağımsız toplam 388 adayın katıldığı seçimde seçmen karşısına çıkan 117 kadın adaydan 9’u, Meclis’e girmeyi başardı.

İlk kez bu seçimde uygulanan yüzde 30 cinsiyet kotasıyla her partiden daha çok kadın aday gösterilmesi Meclis’e de yansıdı. Halen 4 olan kadın vekil sayısı 9’a yükselmiş oldu.

UBP’den Resmiye Canaltay, İzlem Gürçağ Altuğra, Yasemin Öztürk; CTP’den Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya, Fazilet Özdenefe; HP’den Gülşah Sanver Manavoğlu, Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers, meclisin kadın milletvekilleri olarak görev yapacak.

DOKTOR VEKİL SAYISI 16’DAN 7’YE

Meclis’teki doktor milletvekili sayısı da düştü. 2013 seçimleriyle biri diş hekimi olmak üzere toplam 16 doktor Meclis’e girerken, Pazar günkü seçimde sadece biri diş hekimi olmak üzere 7 doktor yer alabildi.