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Meclis Ekonomi Komitesi Kamu Mali Yönetimi Yasa Tasarısı’nı görüştü

20 Ağustos 2019 Salı 16:48
Meclis Ekonomi Komitesi Kamu Mali Yönetimi Yasa Tasarısı’nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısının geneli üzerindeki  çalışmalarını sürdürdü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye, Komite UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında bugün toplandı.
Komite toplantısına, davetli olarak katılan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ile aynı Bakanlıktan Erol Bey ve Hilal Muhtaroğlu, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Canan Altay, aynı daireden memur Ülfet Karkutoğlu ve Sezai Emre katılarak görüş ve öneri sundu.

UBP  Milletvekili  Sunat Atun başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili  Fikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, CTP Milletvekili  Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç  katıldı.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Meclis Ekonomi Komitesi
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