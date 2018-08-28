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Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında toplandı.

28 Ağustos 2018 Salı 15:16
Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Toplandı

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan “Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın ve “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başlandı. 

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi ve KKTC Merkez Bankası’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığındaki komite toplantısına UBP Milletvekili ve Başkan Vekili Ersin Tatar, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
MeclisEkonomiMaliyeBütçePlan KomitesiToplantıGündemKıbrıs
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