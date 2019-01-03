Meclis, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Komite, gündemindeki “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısının genel görüşmesi çerçevesinde, söz konusu yasa tasarısını madde madde görüşmeye devam etti.



Komite, söz konusu yasa tasarısını ileriki toplantılarda görüşmeyi sürdürecek.



Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.



CTP Milletvekilibaşkanlığındaki Komite toplantısına, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Sunat Atun, Komite üyeleri; UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un yanı sıra UBP Milletvekili Özdemir Berova da katıldı.“Ar-Ge, tasarım ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile AR-GE’ye, tasarıma ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, AR-GE personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla KuzeyTürk Cumhuriyeti’ndeki Ar-Ge, tasarım ve yenilik projelerine, rekabet öncesi iş birliği projelerine ve teknogirişim sermayesine ilişkin, indirim, destek, istisna ve teşvikler ile tüm bunlara yönelik, uygulama kuralları, denetim usul ve esaslarını düzenleyen “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır”.