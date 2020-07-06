Meclis Engellilerle ilgili tasarıyı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Birleştirilmiş Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle onayladı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, tasarıya ilişkin raporu okudu ve yasa tasarısının komitede oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

Bu yasayla, kamuda var olan büyük bir eşitsizliğin önüne geçildiğini ifade eden Rogers, yasa tasarısının ülkeye hayırlı olmasını diledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

SANER: “ENGELLER KALDIRILMIŞ OLACAK”

Daha sonra tasarıyla ilgili ilk sözü alan UBP Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner, çok önemli bir yasa tasarısının bugün yasallaştırılacağını ifade ederek, uzun zamandır engelli bireylerin önündeki engellerin kaldırılmış olacağını söyledi.

Saner, bazı sıkıntıların çözümünde ülkedeki siyasi değişikliklerden dolayı geç kalındığını ifade ederek, bugün geçirilecek yasa ile engelli bireylerin yaşadığı barem sıkıntılarının aşılmış olacağını kaydetti. Saner, yasa tasarısı ile barem içi artışlarda eğitimi olmayan engellilerin de yaptıkları işlere göre değerlendirilip önlerinin açılmasının düzenlendiğini anlattı.

Ersan Saner, bu yasa tasarısının engelli bireylere yapılan ve verilen en önemli desteklerden biri olacağına inanç belirterek, devletin yanı sıra özelde de engelli bireylerin haklarının korunup geliştirilmesi için adım atılması gerektiğini kaydetti.

ÇELER: “SIKINTILARI AŞMADA ÖNEMLİ BİR ADIM”

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, yasanın hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutlayarak, yasa değişikliğinin engelli bireylerin yaşadığı sıkıntıları aşma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Çeler, yasanın önemli bir açığı kapatacağını ve engelli bireylerin hak ettiği barem artışı veya terfilerin önünü açacağına inanç belirtti, özel sektörde de bu gibi adımların geciktirilmeden atılmasının önemine değindi. Çeler, konuşmasında yasa tasarısını değerlendirerek, yasaya olumlu oy veren herkese teşekkür etti.

İNCİRLİ: “ENGELLİLER AYRI TUTULAMAZ”

CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, engellilerle ilgili yasa tasarısının önemine işaret ederek, engelli yurttaşlara karşı herkesin yapması gerekenler olduğunu söyledi. İncirli, engellilerin hiçbir şekilde ayrı tutulamayacağını belirterek, kamuya istihdam edilen engelli yurttaşların özlük haklarının iyileştirilmesini sağlayan bir yasa olduğunu söyledi.

Bunun yeterli olmadığını, engellilerin devlete istihdamı yanında özel sektörde de istihdamı ve haklarının korunması için çalışmaların sürdürülmesi gerektiğine işaret eden İncirli, yasa tasarısında emeği geçen herkesi tebrik etti.

İncirli, konuşmasında hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın ülkeye giriş mevzuatının ne olduğunun belli olmadığını ve insanların da nasıl davranacağını bilemediğini ifade ederek, bilimin bu kriterleri ortaya koyabileceğini kaydetti, eleştiriler yaptı.

“UYARILARI DİKKATE ALARAK TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN KARARLI ADIMLAR ATIN”

İncirli, hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü ve bilim kurullarının uyarılarını dikkate alarak, ülkenin ve toplumun sağlığı ve geleceği için kararlı adımlar atmaya çağırdı.

Hükümetin süreci iyi yönetemediğini, açıklamalarıyla çeliştiğini, tutarlı olmadığını ifade eden İncirli, halkın ihtiyacı ve beklentisinin iyi bir yönetim olduğunu vurguladı.

ERHÜRMAN: “HÜKÜMET ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLEDİ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, hükümetin konuşmalar sırasında salonda olmamasını eleştirerek, hükümetin “anlamakta güçlük çektikleri” kararlar aldığını söyledi, mevzuatın tam olarak ne olduğunu sordu.

Erhürman, hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nın ülkeye girişlerde uyguladığı mevzuatın yanlış olduğunu, bunu uygulamada zaten gördüklerini anlatarak, hükümetin uygulayamayacağını gördüğü kararları iptal ettiğini söyledi, tam bir kaos yaşandığını, hükümetin ülkeyi kaosa sürüklediğini kaydetti.

Neyin ne zaman uygulanacağının belli olmadığını, çünkü kararların Resmi Gazete’de yayımlanmadığını ifade eden Erhürman, Başbakan’ın kürsüden söylediğini ifade ettiği “Pandemi Hastanesi zaman alacak” açıklamasını eleştirdi, bu konuda Mart ayından beridir yapılan açıklamaları anımsattı.

Erhürman, kararlarda hükümetin tutarlı olması ve krizi yönetmesi gerektiğini ancak krizin yönetilemediği gibi ülkenin gelen vakalarla da kaosa doğru sürüklendiğini kaydetti, “Nasıl bir yönetim anlayışıdır anlamakta büyük zorluk çekiyorum” dedi.

Hükümetin hukuka aykırı işler yaptığını, bu yüzden kararları değiştiklerini, değişiklikle de hukuka aykırı işler yaptığını kabul ettiğini ifade eden Erhürman, eleştirilerde bulundu, hükümetin samimiyetini sorguladıklarını, bu zor süreçte ekonomide de sağlıklı adımlar atılamadığını, esnafın korunamadığını, ödemelerin yapılmadığını kaydetti.

HASİPOĞLU: “KARARLARI GERİ ALMA YETKİSİ, KARARLARI ALANDA”

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da, yasanın engelliler için önemine işaret ederek, emeği geçenleri tebrik etti.

Hasipoğlu, kararları geri alma yetkisinin kararları alanlarda olduğuna işaret ederek, hukuk açısından prensipleri ortaya koydu, içinde bulunulan olağanüstü döneme işaret etti, kararnamelerin yasallaştırılması, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi gibi kararları örnek verdi.

“ZORUNLULUK DURUMLARINDA BİRAZ DAHA TOLERANSLI OLUNMALI”

Zorunluluk durumlarında biraz daha toleranslı olunması gerektiğine inanç belirten Hasipoğlu, idarenin bütün kararlarının yargı denetimine tabi olduğunu, ancak alınan kararın da, kararı alan tarafından geri çekilebileceğini anlattı.