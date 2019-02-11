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Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak

11 Şubat 2019 Pazartesi 10:23
Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak toplantısının özel gündeminde, “Ülkede Yaşanan Ekonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Sigortalar Yasasına Tabi Sigortalıların Ödemesi Gereken Prim Miktarında %1.5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına Ait Gecikme Zamlarının İndirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname” bulunuyor.

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Gündemde 3 yasa tasarısı da var. Gündemdeki tasarılar şunlar:

“Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı, Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sosyal Sigortalar Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, boşalan Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği için önerilen adayla ilgili değerlendirmesinin de sunulacağı Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında, Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın oylaması da yapılacak.

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MeclisGenel KurulToplantıHaberGündemKıbrıs
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