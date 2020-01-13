Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak.
Genel Kurul’un saat 12.00’de başlayacak toplantısının gündeminde, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.
(BRT)
Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak.
Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak.
Genel Kurul’un saat 12.00’de başlayacak toplantısının gündeminde, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.
(BRT)
YÜZLERCE KİŞİ TERFİ BEKLERKEN, SİZLER 2 KİŞİ İÇİN ÖZEL YASA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ. YILDIZLARI İKİ İKİ DAĞITIYORSUNUZ. OH, BU NE BOLLUK