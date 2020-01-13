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Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak

Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak.

13 Ocak 2020 Pazartesi 10:18
Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak

Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak.

Genel Kurul’un saat 12.00’de başlayacak toplantısının gündeminde, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
MeclisTOPLANACAKHaberGündemKıbrıs
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VATANDAŞ 2020-01-13 10:27:50

YÜZLERCE KİŞİ TERFİ BEKLERKEN, SİZLER 2 KİŞİ İÇİN ÖZEL YASA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ. YILDIZLARI İKİ İKİ DAĞITIYORSUNUZ. OH, BU NE BOLLUK

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