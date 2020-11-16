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Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak

Saat 10.00’da başlayacak Genel Kurul toplantısının gündeminde, Meclis araştırması açılması için verilen iki önergenin öngörüşmesi var.

16 Kasım 2020 Pazartesi 10:54
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Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak

Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak.

Saat 10.00’da başlayacak Genel Kurul toplantısının gündeminde, Meclis araştırması açılması için verilen iki önergenin öngörüşmesi var.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı’nın sunmuş olduğu, “Pandemi Süreci İçerisinde Hükümet Tarafından Yapılan Uygulamaların, Alınan Kararların ve Hizmetlere Yönelik Harcamaların Yasal Boyutunun Ortaya Çıkarılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi” ile Toplumcu Demokrasi Partisine bağlı tüm Milletvekillerinin birlikte sunmuş oldukları, “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırması açılması Önergesi”bulunuyor.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında, güncel konuşmalara da olanak verilecek.

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