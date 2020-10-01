Meclis Genel Kurulu çalışmaları 20 Ekim’e kadar ertelendi

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, tüm siyasi birliğinin ortak kararı ve OYBİRLİĞİ ile Genel Kurul çalışmalarına 20 Ekim’e kadar ara verdi.