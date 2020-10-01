Meclis Genel Kurulu çalışmaları 20 Ekim’e kadar ertelendi

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, tüm siyasi birliğinin ortak kararı ve OYBİRLİĞİ ile Genel Kurul çalışmalarına 20 Ekim’e kadar ara verdi.
Cumhuriyet Meclisi’nin Dokuzuncu Dönem Dördüncü Yasama Yılı bugün açıldı. Bugün Törensel Toplantı yapıldı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, tüm siyasi birliğinin ortak kararı ve OYBİRLİĞİ ile Genel Kurul çalışmalarına 20 Ekim’e kadar ara verdi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, tüm siyasi birliğinin ortak kararı ve OYBİRLİĞİ ile Genel Kurul çalışmalarına 20 Ekim’e kadar ara verdi.
Cumhuriyet Meclisi’nin Dokuzuncu Dönem Dördüncü Yasama Yılı bugün açıldı. Bugün Törensel Toplantı yapıldı.