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Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Katılımıyla Olağanüstü Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu,  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplandı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:19
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Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Katılımıyla Olağanüstü Toplandı

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 10.30’da toplanan Genel Kurul oturumu kapalı gerçekleştiriliyor.
3. Olağanüstü Birleşimde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre görüşmeleri ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirecek.
Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Tatar’ın Meclis’te milletvekillerini bilgilendirme toplantısına “Tatar, saygı sınırlarını aşan tavır sergiledi” gerekçesiyle katılmayacağını açıklamıştı
OLAĞAN GÜNDEMLE DEVAM EDİLECEK
Meclis Genel Kurulu, bu toplantının tamamlanmasının ardından olağan toplantısını yapacak.
Toplantının özel gündeminde Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Yayın Yüksek Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı yer alıyor.

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