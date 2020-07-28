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Meclis Genel Kurulu devam ediyor

Meclis Genel Kurulu’nda, bazı tasarılarla ilgili ivedilik kararları alındı. Muhtarların aylık ödeneklerinin artırılması için hazırlanan tasarıya milletvekilleri destek belirtti.

28 Temmuz 2020 Salı 14:03
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Meclis Genel Kurulu devam ediyor

Meclis Genel Kurulu’nda, bazı tasarılarla ilgili ivedilik kararları alındı.

Muhtarların aylık ödeneklerinin artırılması için hazırlanan tasarıya milletvekilleri destek belirtti.

Toplantıda ilk olarak Veteriner Hizmetleri Değişiklik Yasa Tasarısı’nın genel kurulda ivedilikle görüşülmesi oy birliğiyle oylandı.  

“Konut Edindirme Değişiklik Yasa Tasarısı”nın genel kurulda ivedilikle görüşülmesine de oy birliğiyle onay verildi.

Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilik önerisi de oy birliğiyle kabul edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Meclis Genel Kurulu
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