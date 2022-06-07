Meclis Genel Kurulu sona erdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü oturumunu tamamladı.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki toplantısı 13 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek.

AKPINAR

DP Milletvekili Serhat Akpınar, “Yüksek Öğrenimde ülke politikamız ve YÖDAK’ın ne yapması gerektiği” başlığıyla Meclis Genel Kurulu’nda konuşma yaptı.

Akpınar, ülkenin BM’ye üye olmadığını ancak üniversitelerin çoğunun BM’ye üye olduğunu belirterek, dünyanın farklı yerlerinden öğrenci ve öğretmenin sağlanan güven sebebiyle ülkeye geldiğini kaydetti.

Ülkeye gelen her öğrencinin geriye dönüşünde KKTC elçisi haline geldiğini ifade eden Akpınar, ülkenin tanıtılması için tüm paydaşların yer aldığı projeler üretilmesi gerektiğini söyledi.

Yapılabileceklere örnekler veren Akpınar, eğitimin siyasetin gölgesinde kalmaması gerektiğini vurguladı.

Eğitim hakkının temel insan hakkı olduğunu sürekli vurgulamak gerektiğini söyleyen Akpınar, üniversitelerde okuyan KKTC vatandaşlarının toplamın yüzde 5'ini oluşturduğunu, bu nedenle üniversitelerin ulusallaşmasının zorunlu olduğunu söyledi.

YÖDAK’ın yeni program açma taleplerini reddetmesini eleştiren Akpınar, araştırma altyapılarının oluşturulmasına da katkı yapması gerektiğini savundu.

YÖDAK’ın icraatlarını eleştiren Akpınar, pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara da örnekler vererek, "YÖDAK yaşlanan sorunlara çözüm bulmak için hiçbir adım atmadı" dedi.

Akademisyenlerin uluslararası bağlantısı olamamasını da eleştiren Akpınar, ülkedeki hiçbir üniversitenin 38 yıldır herhangi bir sebeple YÖDAK tarafından ödüllendirildiğini de görmediğini söyledi.

Akpınar, BRT müdürünün maruz kaldığı uygulamayı da esefle kınadığını vurguladı.

ŞAHİNER

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “E-Devlet Projeleri ve Veri Güvenliği” konulu konuşmasında, TC ile KKTC arasında imzalanan mali protokol nedeniyle bu konuşmayı yaptığını belirtti. Şahiner, kişisel verilerin güvenliğinin tehlike altında olduğunu savundu.

Şahiner, vergiyle ilgili işlemlerin ve kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasının, vergilerin dijitalleşmesi sonucunu getireceğini anlattı. Bunu yüze göze bulaştırma lüksü olmadığını belirten Şahiner, TC’deki yazılım sektörünün fark yarattığını, itici güç olduğunu söyledi.

E-devletle ilgili bir onay yasa tasarısının gündeme geleceğine dikkat çeken Şahiner, e-devletle yapılan ve yapılacak tüm projelerin tutulduğu merkezin Türksat tarafından yürütüleceğini dile getirdi ve kişisel verilerin risk altında kalacağını savundu.

“Sığ görüşlü anlayışla tüm bilgilerin okunabileceği noktaya gelineceğini” dile getiren Şahiner, UBP’li vekillerin de bu konuda hassasiyeti olduğunu ifade etti.

Gizliliğin şart olduğunu ve bir şirketin bu verilere ulaşacağı ortam yaratıldığını ifade eden Şahiner, “Bir milletvekilinin erişemeyeceği bilgilere, bir şirket erişebilecek” dedi. Salahi Şahiner, bunun düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise yerinden söz alarak, daha önce de e-devletle ilgili projeleri hayat geçiren şirketin Türksat olduğunu ve bir devlet şirketi olduğunu söyledi.

"Şeytanın avukatlığının yapıldığını" dile getiren Amcaoğlu, altında buzağı aramanın anlamı olmadığını ve Türksat’ın güvenilir bir şirket olduğunu kaydetti.

Şahiner ise, “Rezil bir durum yaratıldığını” ileri sürerek, verilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

KÜRŞAT

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat, “Yok Oluşa Sürüklenen Hayvansal Üretim ve Süt Sektörü” konulu konuşmasında, ülkede enflasyonun alıp başını gittiğini kaydederek, döviz kurlarının yükseldiğini ve zamların peşi sıra geldiğini ifade etti.

"Yastık altındaki altınlar, evcil hayvanların satılmak zorunda kalındığını" söyleyen Kürşat, jet hızıyla yoksullaşıldığını söyledi.

Ekmek, süt gibi tüketim maddelerinin alınamayacak duruma geldiğini dile getiren Kürşat, “böyle bir yıkım döneminde hükümetin Meclis’e gönderdiği yasanın Ceza Yasası olmasını” eleştirdi.

“Millet aç, millet borç batağında, derdi geçimdir” diyen Kürşat, ülkede üretimi bitirmeye yemin etmiş bir hükümet olduğunu iddia etti.

Ekmeğin 7 TL olduğuna dikkat çeken Kürşat, yeni akaryakıt zammı geleceğinin halk arasında konuşulduğunu söyledi.

Ülkede yakında et açığı olacağını savunan Kürşat, narenciye üreticisinin de sıkıntıları olduğunu anlattı. Özel bir banka tarafından üreticiye verilen kredi kartları olduğunu ancak borçların ödenemeyecek duruma gelindiğini söyleyen Kürşat, üreticilerin devletten alacaklarının zamanında ödenmediğini belirtti.

SÜTEK’e süt veren üreticilerin ödemelerinin gününde almasının önemini vurgulayan Kürşat, KKTC’deki piyasa koşullarının iyice daraldığını kaydetti.

Yöneticilerin adım atarken, iyice düşünmesi gerektiğini belirten Kürşat, yılın ortasında olunmasına rağmen tarımsal desteklerin hala açıklanmadığını söyledi ve “Bu böyle gitmez” dedi. Kısa, orta, uzun vadeli planlamanın önemi üzerinde duran Kürşat, “TC ile KKTC arasında imzalanan mali protokolün Kıbrıs Türk toplumun yok oluşu anlamına geldiğini” iddia etti.

Protokolde tarım üretimine sembolik bir bütçe ayrıldığını savunan Kürşat, protokolün maddelerini eleştirerek, yerli sermayeye, üretime darbe vurulacağını ileri sürdü.

BİRİNCİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ceyhun Birinci, “İlhak Protokolü” konulu güncel konuşmasında, “Ülkede düşünce ve ifade özgürlüğünü yasa ile veya başka yöntemlerle engelleyemezsiniz” dedi.

TC ile KKTC arasındaki mali protokole yönelik eleştirilerde bulunan Birinci, “Hedeflenen Kıbrıs Türk halkının hak ve özgürlüklerinin ortadan kaldırılmasıdır” dedi.

“Hedeflenen aslında tüm birimlerimize, kurumlarımıza müdahale etmektir” iddiasında bulunan Birinci, “Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman ihanet, gaflet, dalalet içerisinde olmadığını” kaydetti.

CTP Genel Başkanı Erhürman’ın Kıbrıs Türk halkının sesi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı’na eleştirilerde bulunan Birinci, federal çözüm için uğraşacaklarını kaydetti.

CTP Teberrüken Uluçay “Çarşı Ekonomi ve Siyaset” konulu konuşma yaptı.

Ekonomik konuların gün boyunca yapılan konuşmaların başını çektiğini belirterek, ülke ekonomisinin kısa vadede önünün açılması için neler yapılması gerektiğini sıraladıklarını belirten Uluçay, bir süredir protokolle ilgili konuşmalar yaptıklarını hatırlattı ve protokolde yer alan bazı maddeler için anayasada değişiklik gerektiğini savundu.

Uluçay, bunu 2022 içinde yapmanın mümkün olmadığını herkesin bildiğini söyledi.

Uluçay, yapılması mümkün olmayan şeyleri protokole koymanın bir anlamı olmadığını bu nedenle de üzerimize düşenlerin yapılamadığını savundu.

TC’nin yaşanan enflasyonla mücadele ederken bunun KKTC’yi de tehdit ettiğini anımsatan Uluçay, KKTC’deki belirsizliğin büyüdüğünü ve ülkenin fakirleştiğini söyledi.

Uluçay, dün meclis genel kurulunda yaşananların ülkenin gündemi olmaması gerektiğini savunarak, ana gündemin ekonomide yaşanan sıkıntılara üretilecek çareler olduğunu belirtti.

Kısa vadede ülke ekonomisine etki edecek unsurların ele alması gerektiğini, bazı bakanların da bu konuda çalışma yaptığını açıkladığını hatırlatan Uluçay, HP uygulamasının 2022 yılı için 2 ayda bir yapılması gerektiğini de söyledi.

Uluçay, önümüzdeki aylarda daha yüksek enflasyon yaşanacağının öngörüldüğünü tüm sıkıntıları ortadan kaldırmayacak olsa bile hükümetin bu konuyu hedef belirlemesini olumlu karşıladığını belirtti.

Ülke ekonomisinin kısa vadede rahatlatılmasında Güney kapılarının öneminin herkes tarafından bilindiğini bu kapıların çoğaltılması üzerine çalışma yapılmasını olumlu karşıladığını belirten Uluçay, geçişlerin kolaylaştırılması adına somut kararlar alınması gerektiğinin altını çizdi.

Uluçay, sıkışıklık yaşanan geçiş kapılarında Güneyle istişare edilerek ortak bir programla iki kontrol noktasında da kullanılarak tek işlemle sürenin kısaltılmasını önerdi.

Cumhurbaşkanına yollanan güven arttırıcı önlemler mektubuna da değinen Uluçay, bunları toptan reddetmektense şuan güven arttırıcı önlemler üzerinde istişarelerde bulunmanın mantığa daha uygun olduğunu savundu.

Uluçay, dünyanın yaşadığı ekonomik sıkıntının günden güne büyüdüğünü işaret ederek bunun önüne geçmenin yöneticilerin görevi olduğunu kaydetti.

SAVAŞAN

UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ise, Beyarmudu’ndaki sıkışıklığın İngiliz üsleri bölgesindeki tek şeritten kaynaklandığını, yapacakları genişleme ile değişikliği İngiliz üslerine iletme kararı aldıklarını söyledi.

Türk tarafında atılacak altyapı adımları ve bilgisayarların yenilenmesi gibi konuların ele alındığını açıklayan Savaşan, kurulan komiteyle geçişleri kolaylaştıracak önlemler için çalıştıklarını ve önerilere açık olduklarını belirtti.

ÖZTÜRKLER

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Uluçay’ın konuşmasının dikkate alınması gerektiğini söyleyerek, bakanlar kurulunun yarın ekonomik konuları değerlendirmek için toplanacağını, vatandaşların satın alma gücünü arttırmak için hayat pahalılığını en erken zamanda ödeme üzerinde çalışma yaptıklarını belirtti.

Komitenin ciddi şekilde çalıştığını rapor çıktıktan sonra herkesin üzerine düşeni yapacağını dile getiren Öztürkler, sadece ada içi değil ada dışından gelenlerle ilgili de vize konularında çalışma yapıldığını söyledi.

Öztürkler, BRT müdürünün aldığı cezanın kendisini de üzdüğünü seçim ve halk oylaması yasası üzerinde yapılacak değişiklikle uluslararası yayınlara farklı bir çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.

16 yıl boyunca öğrenci izniyle adada nasıl kalındığının sorulması üzerine Öztürkler, geçmiş dönemlerle ilgili bakanlarla görüştüklerini ancak yasal düzenleme olmadığı için önceden yasal boşluklardan yararlanıldığını söyledi.