Meclis Genel Kurulu toplanamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu nisap sorunu nedeniyle toplanamadı.

Genel Kurul’da ilk toplanma denemesi Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında saat 12.30’da yapıldı ancak yeterli sayı olmadığı için iç tüzük gereği 10 dakika ertelendi.

Daha sonra yeniden toplanmayı deneyen ve yoklama yapılan Genel Kurul’da, yine nisap sağlayamayınca toplantı yarına ertelendi.

Öte yandan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’in toplanmamasını düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi ve DP’li milletvekillerinin toplantıya hiç katılmamasını, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün ise toplantıda hazır bulunmamasını eleştirdi.