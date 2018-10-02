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Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında toplandı. Genel Kurul diğer çalışmalarının yanı sıra Meclis’te grubu olmayanların da Meclis Başkanı olabilmesinin önünü açan bir öneriye de ivedilik verdi.

02 Ekim 2018 Salı 14:10
Meclis Genel Kurulu toplandı

Genel Kurul’da ilk olarak onaya ve bilgiye sunuşlara yer verildi. Bu bölümde Toplumcu Demokrasi Paretisi milletvekili Hüseyin Angolemli tarafından sunulan hayvan refahı değişiklik yasa önerisinin ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

Angolemli’nin tezkereyle ilgili bilgi aktarmasının ardından tezkere oybirliği ile kabul edildi.

Daha Sonra Halkın Partisi miletvekili Hasan Topal’ın sunduğu, Cumhuriyet Meclisi içtüzüğü Değişiklik karar önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşüldü.
Karar önerisi Meclis’te grubu olmayanların da Meclis başkanı olabilmesi için düzenlemeleri içeriyor..

Hasan Topal’ın, tezkereye ilişkin detayların genel gerekçede yer aldığını ifade etmesinin ardından UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz konuyla ilgili görüşlerini, aktardı..

Demokrat Parti Genel Başkanı Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, söz alarak, bazı eleştirilere yanıt verdi.

Ardından Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı söz aldı ve öneriye olumsuz oy vereceklerini belirtti.
Halkın Partisi Milletvekili Hasan Topal’ın sunduğu Tezkere oyçokluğu ile kabul edildi.

Meclis toplantısında Başbakanlığın KKTC Yükseköğretim Yasası Tahtı’nda Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin Geçici Kurallar Değişiklik Yasa Tasarısının komitede ivedilkle görüşülmesine ilişkin ivedilik tezkeresi de ele alındı.

Söz alan UBP milletvekili Özdemir Berova, bu öneriye oylarının olumlu olacağını belirtti ve Atatürk Öğretmen Akadamesi öğrencilerinin de af konusuna dahil edilmesini istedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Bakanı Cemal Özyiğit, Berova’nın önerisini olumlu bulduklarını ve değerlendirecekleirni ifade etti.
Daha sonra CTP Grup Başkan Vekilliğinin İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesindeki üye değişikliğine ilişkin tezkeresi milletvekillerinin bilgisine getirildi.

Buna göre komitde görev yapan CTP milletvekili Salahi Şahiner geri çekilerek yerine Fazilet Özdenefe’nin görev yapmasına ilişkin tezkere de bilgiye getirilerek onaylandı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, yerinden söz alarak bu dönemde tasarruf tedbirlerinin önemine işaret etti ve İngilterede işçi parti toplantısına katılımı eleştirdi.Arıklı’yı, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yanıtladı.
Özersay, bağlantıların gelişmesi için yurtdışı toplantıların önemini vurguladı.

Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara yer verildi.
UBP Milletvekili Özdemir Berova yeni eğitim yılı ve yapılamayanlar ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Berova’yı yanıtlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, genel sorunların başında bütçenin bulunduğunu ifade ederek, çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

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Cumhuriyet MeclisiGenel KurulMeclis BaşkanıGündemKıbrıs
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