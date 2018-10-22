Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96482
ALTIN
222.130
DOLAR
5.6467
STERLİN
7.3449
EURO
6.5011
Winamp efsanesi bugün resmen geri döndü!
Winamp efsanesi geri döndü!
İşte dünyanın en ince telefonu
İşte dünyanın en ince telefonu
Akıllı telefonlar cinsel hayatı vuruyor!
Akıllı telefonlar cinsel hayatı vuruyor!
Tüp bebek ile ilgili doğru sanılan 10 yanlış
Tüp bebek ile ilgili doğru...
Twitter o hesapları kapattı!
Twitter o hesapları kapattı!
banner40

Meclis Genel Kurulu Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. 

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:32
Meclis Genel Kurulu Toplandı

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığındaki toplantı, saat 10.40’ta başladı. 

Geçen hafta 5 gün boyunca yeterli milletvekili sayısı olmaması için yapılamayan ve bugüne kalan toplantının gündeminde, Temmuz ayında verilen hayat pahalılığı artışıyla ilgili kanun hükmünde kararnamenin yasalaştırılması bulunuyor.

Genel Kurul’un gündeminde ayrıca, Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek için oluşturulan komitenin raporu ile Dilekçe ve Omdusman Komitesinin raporları yer alıyor.

Toplantıda Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı ile  Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi de yapılacak. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
MeclisToplantıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sol Hareket İstanbul’da temaslarda bulundu
Sol Hareket İstanbul’da temaslarda bulundu
Baybars: Sosyal konut projesi için yer tespiti yapıyoruz
Baybars: Sosyal konut projesi için yer tespiti yapıyoruz
Sosyal Sigortalar Dairesi'nde tadilat!
Sosyal Sigortalar Dairesi'nde tadilat!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim