Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yasama görevi ile toplandı. Genel Kurul gündeminde bir yasa gücünde kararname ile 3 yasa tasarısı bulunuyor.Genel Kurul toplantısının özel gündeminde, “Ülkede Yaşanan Ekonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Sigortalar Yasasına Tabi Sigortalıların Ödemesi Gereken Prim Miktarında yüzde 1 buçuk İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına Ait Gecikme Zamlarının İndirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname” bulunuyor.

Gündemde, “Veteriner Tıbbi Ürünler, Aile Evlenme ve Boşanma Değişiklik, Sosyal Sigortalar Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarıları da var.

Meclis Genel Kurulu’nun toplantısında, Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın oylaması da yapılacak.