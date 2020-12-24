Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.00’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
Genel Kurul’un gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları ile yazılı ve sözlü sorular var.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.00’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.00’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
Genel Kurul’un gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları ile yazılı ve sözlü sorular var.