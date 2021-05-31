Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Jeneratörü Sirkat Edenler Tespit Edilemedi
Jeneratörü Sirkat Edenler Tespit Edilemedi
İzinsiz ikamet davası
İzinsiz ikamet davası
3 gün ek tutukluluk
3 gün ek tutukluluk
Araçtan hassas terazi çıktı
Araçtan hassas terazi çıktı

Meclis Genel Kurulu Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, toplandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:08
51 Okunma
Meclis Genel Kurulu Toplandı

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında, ilk toplanma girişiminde yeterli nisap bulunamaması nedeniyle toplanamayan Genel Kurul, 10 dakikalık aradan sonra ikinci denemede, saat 13.20’de toplanabildi.
 Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde, Yayın Yüksek Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Kamu Görevlileri Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 25'inci Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre ile Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Son Güncelleme: 31.05.2021 16:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Çocuk ruhu... Hep içimizde!
Çocuk ruhu... Hep içimizde!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim