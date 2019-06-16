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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

16 Haziran 2019 Pazar 11:23
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak. 
Meclis gündeminde, “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Süresi Dolan Elektronik Haberleşme Yasası Tahtında Oluşturulan Kurul Üyelikleri İçin Önerilen Adayların Değerlendirilmesine İlişkin Raporu” ve “Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi” yer alıyor. 

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Meclis
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