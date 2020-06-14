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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Gündemde Anayasa Değişiklik yasa önerisi var

14 Haziran 2020 Pazar 11:43
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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Genel kurulun saat 10.00’da başlaması beklenen yarınki toplantısının özel gündeminde,  Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi var.
Sözkonusu yasa önerisi, başkan ve yedi yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme’deki yargıç sayısının artırılması ve bununla ilgili düzenlemeleri içeriyor.
Genel kurulun gündemindeki diğer konular ise şöyle: 
“Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Çekilen Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi;
Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı; 
Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı;
Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı; 
Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı.”

Son Güncelleme: 14.06.2020 11:49
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