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Meclis genel kurulu yarın toplanacak

14 Ekim 2018 Pazar 10:43
Meclis genel kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama gündemiyle toplanıyor.

Saat 10.00’da başlayacak Genel Kurul toplantısının gündeminde, temmuz ayında verilen hayat pahalılığı artışıyla ilgili kanun hükmünde kararnamenin yasalaşması bulunuyor.

Genel Kurul’un gündeminde ayrıca, Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek için oluşturulan komitenin raporu ile Dilekçe ve Omdusman Komitesinin raporları yer alıyor.

Yarınki toplantıda Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı ile  Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasa Tasarısının üçüncü görüşmeleri de yapılacak.

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