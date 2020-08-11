Meclis Genel Kurulu, 1 Temmuz’da başlayan yasama tatili döneminde olağanüstü toplantılarla yaptığı çalışmalarını, bugünkü 7. olağanüstü birleşimle tamamladı.

Yarın başlayacak Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci öncesinde son kez toplanan Meclis Genel Kurulu, yeni yasama yılına 5 Ekim’de başlayacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’unun son olağanüstü toplantısında, Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

SU ÜRÜNLERİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI GÖRÜŞÜLÜRKEN YAPILAN KONUŞMALAR

Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun verdiği bilgilerin ardından HP Milletvekili Erek Çağatay söz alarak, pandemi sürecinin gösterdiği üzere, tarım ve hayvancılık sektörüne özel önem verilmesi gerektiğini vurguladı ve bu sektörlere katkı yapmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Bu alanlarda farklı düzenlemelere ihtiyaç olduğuna işaret eden Çağatay, Tarım Bakanlığıyla işbirliği içinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

Çağatay, Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağının hizmet vermesine rağmen henüz bir resmiyet kazanmadığına işaret ederek, bölge halkı adına bu barınağın tamiratı için devletten destek beklendiğini söyledi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli ise, Genel Kurul’da sorulara cevap verilmediğini savunarak bunu eleştirdi; Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısının güzel bir çalışma olduğunu ancak önceki yasalar gibi bunun da altyapısı olmadığını savundu.

Altyapısı eksik hazırlanan yasalarla ilgili çeşitli örnekler veren Angolemli, en önemlisinin de bu konularda kaynak ayrılmamış olması olduğunu söyledi.

Angolemli, ilk yapılması gerekenin de gençleri balıkçılığa teşvik etmek olduğunu söyledi.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısında denetleme ve ceza yetkisi konusunda yapılan değişiklikleri önemli bulduğunu söyleyerek, deniz canlılarının yok olmasına engel olunması gerektiğini belirtti.

1 Haziran-15 Temmuz arasında avlanması yasak olan türlerin çoğu restorantta servis edildiğini söyleyen Özdenefe, “Lütfen denizdeki tüm canlıları korumak görevimiz ancak bırakacak birşeyimiz kalsın diye denetimleri sıklaştırın” dedi.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da bu yasa uygulanırsa faydalı olacağını dile getirerek, konuyla ilgili çeşitli sorunlara örnekler vererek yapılabilecekleri anlattı.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, harnubun ihracatının önünü açarak fiyatı yükselttiklerini belirtti.

Bütçede balıkçılıkla ilgili kaynak olmadığını ancak kendilerinin kaynak yaratarak balıkçı barınaklarını tamir ettiklerini anlatarak, bu hafta da Lagunada çalışma başlayacağını kaydeden Oğuz, bu yasayla denetimlerin de daha sık olacağını söyledi.

Oğuz, derin su balıkçılığından daha fazla gelir elde etmek için çalışma yaptıklarını yasaklar konusunda da bu yasayla mahkemeye gitme yolunun kolaylaşacağını belirtti.

Konuşmaların ardından tasarı onaylandı ve toplantı kapatıldı.