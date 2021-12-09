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Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü oturumu tamamlandı

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü oturumu tamamlandı ve “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oyçokluğuyla kabul edildi.

09 Aralık 2021 Perşembe 18:18
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Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü oturumu tamamlandı
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Meclis Genel Kurulu’nda “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oyçokluğuyla kabul edildi.
Tasarıya ilişkin komite raporu UBP Milletvekili Yasemin Öztürk tarafından okundu.
TDP Milletvekili Zeki Çeler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Yardımcısı olarak  atanması gereken kişini atanmadığını ve makamın boş olduğunu dile getirerek, hal böyleyken bu yasaya onay vermeyeceklerini kaydetti.
Tasarı üzerine başka söz isteyen olmayınca görüşmeler tamamlandı ve madde madde görüşülmesine geçildi. Tasarının madde madde görüşülmesi ve üçüncü görüşmesinin ardından yapılan oylamada Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.
Genel Kurul’da varılan mutabakat sonucunda gündem dışı konuşma yapacak vekiller konuşmalarını geri çekti.
Daha sonra yazılı soru ve cevapları okundu ve Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı.
Bir sonraki birleşim 27 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak.

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