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Meclis, güven oylaması için ne zaman toplanacak

31 Mayıs 2019 Cuma 09:40
Meclis, güven oylaması için ne zaman toplanacak
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Başbakan Ersin Tatar Başkanlığı’ndaki Ulusal Birlik Partisi Halkın Partisi koalisyon hükümetinin programı dün Cumhuriyet Meclisi toplantısında ele alındı.

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Geç saatlere kadar devam eden toplantıda milletvekilleri söz alarak programla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Meclis, Cumartesi günü bu kez güven oylaması için toplanacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Meclis
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