Meclis, güven oylaması için ne zaman toplanacak

Başbakan Ersin Tatar Başkanlığı’ndaki Ulusal Birlik Partisi Halkın Partisi koalisyon hükümetinin programı dün Cumhuriyet Meclisi toplantısında ele alındı.

Geç saatlere kadar devam eden toplantıda milletvekilleri söz alarak programla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Meclis, Cumartesi günü bu kez güven oylaması için toplanacak.