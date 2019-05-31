Meclis, güven oylaması için ne zaman toplanacak

Başbakan Ersin Tatar Başkanlığı’ndaki Ulusal Birlik Partisi Halkın Partisi koalisyon hükümetinin programı dün Cumhuriyet Meclisi toplantısında ele alındı.
Meclis, Cumartesi günü bu kez güven oylaması için toplanacak.
Başbakan Ersin Tatar Başkanlığı’ndaki Ulusal Birlik Partisi Halkın Partisi koalisyon hükümetinin programı dün Cumhuriyet Meclisi toplantısında ele alındı.
Meclis, Cumartesi günü bu kez güven oylaması için toplanacak.
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