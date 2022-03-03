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Meclis, güven oylaması ve Başkanlık Divanı seçimleri gündemiyle toplanıyor

UBP -DP-YDP koalisyon hükümeti için bugün Cumhuriyet Meclisi’nde güven oylaması yapılacak.

03 Mart 2022 Perşembe 09:12
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Meclis, güven oylaması ve Başkanlık Divanı seçimleri gündemiyle toplanıyor
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Milletvekilleri  ayrıca Başkanlık Divanı’nı da belirleyecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, Hükümet Programı görüşmeleri için Pazartesi sabahı başlayan toplantısı 16 buçuk saat sürmüş ve ertesi gün saat 03.00’te tamamlamıştı.

Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü gereğince, Hükümet Programı’nın güven oylaması için program üzerindeki görüşmelerin üzerinden bir tam gün geçmesi gerekiyor.

Pazartesi yapılan toplantıda, Başkanlık Divanı Seçimlerinin de bugünkü birleşime bırakılmasına ilişkin mutabakata varılmıştı.

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