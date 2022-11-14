Meclis, hain saldırıyı kınadı!

Meclis Genel Kurulu'nun başında tüm partilerin İstanbul'da meydana gelen saldırıyla ilgili ortak deklerasyonu okundu.

Deklerasyonda, hain saldırıyla ilgili büyük üzüntü belirtilirken, teröre destek veren tüm güçler kınandı.

Deklerasyonda, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.