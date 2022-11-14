Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
banner107

Meclis, hain saldırıyı kınadı!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu ikinci denemede nisabı sağlayarak toplandı. 

14 Kasım 2022 Pazartesi 12:17
12 Okunma
Meclis, hain saldırıyı kınadı!



Meclis Genel Kurulu'nun başında tüm partilerin İstanbul'da meydana gelen saldırıyla ilgili ortak deklerasyonu okundu. 
Deklerasyonda, hain saldırıyla ilgili büyük üzüntü belirtilirken, teröre destek veren tüm güçler kınandı. 
Deklerasyonda, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

Anahtar Kelimeler:
MeclisKKTC MeclisTürkiyeTaksimSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Gürcafer: Geçmiş Olsun Türkiye
Gürcafer: Geçmiş Olsun Türkiye
Şan: Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile yürümeye devam edeceğiz
Şan: Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile yürümeye devam edeceğiz










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim