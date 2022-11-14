Meclis Genel Kurulu'nun başında tüm partilerin İstanbul'da meydana gelen saldırıyla ilgili ortak deklerasyonu okundu.
Deklerasyonda, hain saldırıyla ilgili büyük üzüntü belirtilirken, teröre destek veren tüm güçler kınandı.
Deklerasyonda, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.
Meclis, hain saldırıyı kınadı!
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu ikinci denemede nisabı sağlayarak toplandı.
14 Kasım 2022 Pazartesi 12:17
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Meclis Genel Kurulu'nun başında tüm partilerin İstanbul'da meydana gelen saldırıyla ilgili ortak deklerasyonu okundu.