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Meclis Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Hasipoğlu başkanlığında toplandı

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün saat 10:30’da toplandı.  

29 Ocak 2020 Çarşamba 15:11
Meclis Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Hasipoğlu başkanlığında toplandı

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün saat 10:30’da toplandı.  
Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite,  Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere gönderilen Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası’nı görüştü ve oybirliği ile kabul etti.
UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki toplantıya, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve  HP Milletvekili Erek Çağatay  katıldı. 

Son Güncelleme: 29.01.2020 15:31
Anahtar Kelimeler:
HasipoğluKomiteToplandıHaberGündemKıbrıs
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