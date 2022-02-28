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Meclis “hükümet programı üzerinde görüşmeler” gündemiyle bugün toplanıyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin programının okunmasının ardından bugün, hükümet programı üzerindeki görüşmeler başlayacak.

28 Şubat 2022 Pazartesi 09:32
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Meclis “hükümet programı üzerinde görüşmeler” gündemiyle bugün toplanıyor
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25 Şubat Cuma günü hükümet programın okunmasının ardından bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, programı görüşmek üzere toplanacak.

Görüşmeler tamamlandıktan bir tam gün sonra, Meclis’te hükümet programıyla ilgili oylama yapılacak.

Program üzerindeki görüşmelerin bugün tamamlanması halinde 2 Mart Çarşamba günü; yarına sarkması halinde ise oylama 3 Mart Perşembe günü yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki toplantıya katılanların salt çoğunluğunun evet oyuyla hükümet güvenoyu almış olacak.

Cumhuriyet Meclisi’nin birleşiminde başkanlık divanının oluşuma ilişkin karar da okunacak.

Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı, idare amiri ve katiplerden oluşan divanla ilgili seçimin grupların mutabakatıyla hükümet programının oylanacağı gün yapılması öngörülüyor.

Meclis Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı, Meclis İdare Amirliği ve katipler için de kapalı oylama yapılacak.

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