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“Meclis İç Tüzüğü’nü Meclis Başkanı ihlal ediyor”

Meclis’te "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı"na ilişkin görüşme devam ediyor

24 Ağustos 2022 Çarşamba 23:03
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“Meclis İç Tüzüğü’nü Meclis Başkanı ihlal ediyor”


Meclis’te "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı"na ilişkin görüşme devam ediyor

Özdenefe: “Meclis İç Tüzüğü’nü en başta Meclis Başkanı ihlal ediyor”

İktidar vekillerinin salona dönmesinin ardından kürsüden konuşan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP’nin icraatlarını eleştirdi ve “Siz bize değil Kıbrıs Türk halkına hesap vereceksiniz… Ama siz başka yerlere hesap verirsiniz” dedi. 

Özdenefe’nin sözünü kesen Ekonomi ve Enerji Bakan Olgun Amcaoğlu, “Sen Meclis Başkan Yardımcısı olarak Meclis İç Tüzüğü’nü oradan ihlal etmeye devam edecek misin?” diye sorarken, Özdenefe, Meclis İç Tüzüğü’nü en başta Meclis Başkanı’nın ihlal ettiğini savundu.

Anahtar Kelimeler:
Meclis İç TüzüğüFazilet Özdenefe
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