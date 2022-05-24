Meclis karıştı, işte detaylar...

CTP Milletvekili Devrim Barçın, meclis kürsüsüne "HAYIR" tişörtü asınca meclis karıştı.

Barçın, Meclis kürsüsünden hükümet kanadına, "Bana göre siz faşistsiniz" dedi.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile ikili diyaloga giren Barçın, "Senin faşist zihniyetine karşı bu tişörtü buraya koydum. hadi gel al" dedi.

Bunun üzerine Yeşilırmak kürsüye yürerek tişörtü aldı.

Barçın ve Yeşilırmak arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Araya diğer milletvekilleri girerek, iki vekili ayırdı.