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Meclis Komitesi bir tasarı bir kararnameyi görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi dünkü toplantısında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu olarak Devralınması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi görüştü. 

16 Haziran 2022 Perşembe 10:08
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Meclis Komitesi bir tasarı bir kararnameyi görüştü
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Meclisten verilen bilgiye göre, komite ilk olarak gündeminde bulunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini yaptı.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, daha sonra “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu olarak Devralınması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi ele alarak, genel görüşmesine başladı.

Komitenin gündeminde bulunan konularla ilgili görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edeceği kaydedildi.

Komite’nin “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nın ele alındığı oturumuna davetli olarak Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Maliye Bakanlığı, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, Polis Genel Müdürlüğü, Merkez Bankası ve Casino İşletmecileri Birliği’nden yetkililer ile Başsavcılık’tan Gözdem Çeliker; “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu olarak Devralınması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”nin görüşüldüğü oturumuna ise Kıb-Tek ve Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner ile Teberrüken Uluçay katıldı.

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