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Meclis komitesi yerel yönetimler mevzuatını görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

05 Temmuz 2022 Salı 15:28
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Meclis komitesi yerel yönetimler mevzuatını görüştü
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Meclisten verilen bilgiye göre, Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, gündeminde bulunduğu üzere komitenin hazırlayacağı rapor taslağı üzerindeki görüşmelerini gerçekleştirdi. Komite, bu konudaki  çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığındaki komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Devrim Barçın, DP Milletvekili Serhat Akpınar, HP Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı. Komite toplantısında ayrıca YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Hasan Küçük ile CTP Milletvekilleri Fazliet Özdenefe, Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay ve Şifa Çolakoğlu da hazır bulundu.

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