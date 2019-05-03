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Meclis Komitesi’nden YYK üyeliği için Fahrioğlu’na onay

03 Mayıs 2019 Cuma 16:31
Meclis Komitesi’nden YYK üyeliği için Fahrioğlu’na onay
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Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Yayın Yüksek Kurulu üyeliği için, Cumhuriyet Meclisi’nde grubu bulunan siyasal partilerden Halkın Partisi’ni temsil eden Hasan Hastürer’in istifa etmesi nedeniyle boşalan üyeliğe oybirliğiyle Ali Fahrioğlu’nun Genel Kurul’a salık verilmesini kararlaştırdı.

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Açıklamada, Hastürer’in istifası ile boşalan üyeliğe Halkın Partisini temsilen aday gösterilen Ali Fahrioğlu’nun üyelik için gerekli nitelikleri taşıdığını kanıtlayan belgelerin komite tarafından değerlendirildiği ve gerekli nitelikleri taşıdığının saptandığı belirtilerek, “Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği için aday olarak gösterilen Ali Fahrioğlu’nun gerekli nitelikleri taşıdığı oybirliğiyle kararlaştırılmıştır. Komitemiz, raporun görüşülerek kabulünü oybirliğiyle Genel Kurul’a salık verir.” denildi.

(TAK)

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Son Güncelleme: 03.05.2019 16:37
Anahtar Kelimeler:
YYKKomiteMeclis
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