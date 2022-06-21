Nisaba takılan Cumhuriyet Meclisi oturumuna 10 dakika ara verdi.
Meclis Genel Kurulu gündeminde sunuşların ardından milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verilecek Genel Kurul’un gündeminde sözlü sorular da bulunuyor.
Genel Kurul'un dünkü toplantısı, stenografların ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle gündemindeki konular tamamlanmadan kapanmıştı.
Meclis nisaba takıldı!
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanamadı.
21 Haziran 2022 Salı 11:32
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Nisaba takılan Cumhuriyet Meclisi oturumuna 10 dakika ara verdi.