Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Ercan'da 500 bin Euro ile yakalandı
Ercan'da 500 bin Euro ile...
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...
Zanlı, 2 bin TL aldığını kabul etti
Zanlı, 2 bin TL aldığını...
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Ülkeye yasadışı giriş yaptı

Meclis nisaba takıldı!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanamadı. 

21 Haziran 2022 Salı 11:32
183 Okunma
Meclis nisaba takıldı!
banner48

Nisaba takılan Cumhuriyet Meclisi oturumuna 10 dakika ara verdi. 
Meclis Genel Kurulu gündeminde sunuşların ardından milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verilecek Genel Kurul’un gündeminde sözlü sorular da bulunuyor.
Genel Kurul'un dünkü toplantısı, stenografların ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle gündemindeki konular tamamlanmadan kapanmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baybars: Asgari ücret asgari yaşama yetmiyor!
Baybars: Asgari ücret asgari yaşama yetmiyor!
SON DAKİKA! Lefke Belediyesi'nden acil çağrı!
SON DAKİKA! Lefke Belediyesi'nden acil çağrı!
SON DAKİKA! Alevler evleri tehdit ediyor
SON DAKİKA! Alevler evleri tehdit ediyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim