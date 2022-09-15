Meclis onayladı! Seçimler 25 Aralık'ta...

Meclis Genel Kurulu’nda Yerel seçimlerin 25 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına ilişkin Karar Önerisi görüşüldü.

Yapılan konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yapılan oylama ile seçimlerin 25 Aralık'ta yapılmasını oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre, yerel seçimler 25 Aralık Pazar gün gerçekleşecek.