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Meclis önünde arbede!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin Meclis önünde devam eden eylemde arbede çıktı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:27
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Meclis önünde arbede!

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun Mecliste olması nedeniyle Meclisin önüne gelen eylemciler ve polis arasında arbede çıktı. 

Birlik Başkanı Naimoğulları burada yağtığı konuşmada, "kına yaksınlar" ifadelerini kullandı.

Naimoğluları şunları kaydetti:

"Artık dayanamıyoruz borç içerisinde... Böyle bir hükümet olmaz" diyen Naimoğulları her şeye zam yapıldığını belirtti ve “Nereye gideceğiz? ‘Bütçemizde para yoktur ne haliniz varsa görün’ diyorsunuz böyle olmaz. Biz bugün buraya para istemek için değil zamları geri almak için geldik. Para ödemezsiniz, zam yaparsınız... Bunların tek derdi koltuk… Meydan boş değil! Yolun sonudur, ya tamam diyeceğiz ya devam diyeceğiz" 

Özyiğit destek verdi

Öte yandan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli Meclis önüne eylemcilerin yanına giderek destek belirtti.

Son Güncelleme: 31.05.2021 16:58
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