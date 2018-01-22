Meclis önünde basın açıklaması yaptı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu seçimin ardından gerçekleştirilen ilk Meclis oturumu öncesi, Cumhuriyet Meclis binası önünde basın açıklaması yaptı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Aslı Murat, “Bizim için mücadele, temsili demokrasiyle sınırlı olmasa da Meclisi ülkedeki sorunların çözülebilmesi için kullanılan araçlardan biri olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar yürüttükleri eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesi sonucu Siyasi Partiler Yasası’nda yapılan cinsiyet kotası değişikliğiyle Meclis’te yer alan kadın oranının yüzde 18’e yükseldiğini ifade eden Murat, şöyle devam etti:

“Bu gibi kazanımlar bizim için önemli olmakla birlikte daha yapılacak çok işimiz vardır. Ülkemizde kadına yönelik erkek şiddeti olaylarının cinayete vardığı işçi ölümlerinin her gün arttığı milliyetçilik ve yobazlığın özellikle eğitim sistemi içerisinde gittikçe daha egemen hale getirildiği emek mücadelesinin olmazsa olmazı sendikal hakların kimi kesimlerce budanmaya çalışıldığı etnik temele dayalı karşıtlıkların demokratik değerlere aykırı şekilde körüklendiği alım gücünün gittikçe düştüğü genç işsizliğin iyice derinleştiği barış ve çözüm sürecinin dondurulduğu koşullarda seçilenlerden beklentilerimiz daha da artmaktadır. Özellikle yeni seçilen vekillerden ve sonrasında oluşturulacak hükümetten beklentimiz, soysal devletin gerekliliğini yerine getirmeleridir.”

“BÜTÇE TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI ŞEKİLDE HAZIRLANMALI”

Aslı Murat, bütçenin toplumsal cinsiyete duyarlı bir anlayışı ile hazırlanması talebini dile getirerek, şöyle devam etti:

“2014 yılında oybirliği ile geçen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi yasasının zaman kaybetmeden işlevsel hale getirilmesi, ev işi şiddet yasanın hazırlanması, eğitim sistemimizde giderek artan yobazlığın önüne geçilmesi, bireysel silahlanmanın kısıtlanması, kolluk kuvvetlerinde çalışanların üzerine zimmetli silahların kullanımının denetlenmesi, özel sektörde yaşanan emek sömürüsünün durdurulması, güvencesiz ve esnek çalıştırma koşullarının ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir.

Irkçı sendika düşmanı ve kadınları aşağılayan beyanat ve tutumları ile ünlü kişilerin meclise girdiği bu dönemde demokratik değerlerimize, çoğulcu kültürümüze ve yerel değerlerimize her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

Ülkemizde körüklenmeye çalışılan militarist milliyetçi ve yobaz kültüre karşı insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaya devam edeceğimizi siyasi eşitliğe dayalı bir çözüm için uğraşacağımızı ve eşitlik sağlayıcı sosyal politikaların bir an önce yürürlüğe girmesi için atılacak olan adımların takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz.”