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Meclis önünde eylem!

22 Aralık 2021 Çarşamba 16:58
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Meclis önünde eylem!
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"Zamları, pahalılığı ve TL’nin değer kaybının yarattığı olumsuz etkiyi protesto etmek" için dokuz sendika yarın Meclis önünde eylem yapacak.

Yarın 14.30’da yapılacak eyleme;  Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN) katılacak.

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