Platformun yönetim kurulları düzeyinde yapacağı uyarı eyleminin; “hayatı çekilmez hale getiren, halkın günden güne yoksullaşmasına neden olan zamlara, teslimiyet protokolüne, Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahalelere karşı durmak ve ülkede üretimin ve adil paylaşımın sağlanması” gerekçesiyle düzenleneceği belirtilmişti.
Meclis önünde yarın eylem yapılacak
Toplumsal Varoluş Platformu üyesi örgütlerin yönetim kurulları, yarın saat 11.00’de, Cumhuriyet Meclisi önünde uyarı eylemi yapacak.
05 Haziran 2022 Pazar 11:34
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