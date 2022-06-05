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Meclis önünde yarın eylem yapılacak

Toplumsal Varoluş Platformu üyesi örgütlerin yönetim kurulları, yarın saat 11.00’de, Cumhuriyet Meclisi önünde uyarı eylemi yapacak.

05 Haziran 2022 Pazar 11:34
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Meclis önünde yarın eylem yapılacak

Platformun yönetim kurulları düzeyinde yapacağı uyarı eyleminin; “hayatı çekilmez hale getiren, halkın günden güne yoksullaşmasına neden olan zamlara, teslimiyet protokolüne, Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahalelere karşı durmak ve ülkede üretimin ve adil paylaşımın sağlanması” gerekçesiyle düzenleneceği belirtilmişti.

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