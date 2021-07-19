Meclis önündeki coşkulu kalabalık Erdoğan'ı bekliyor

Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.
Erdoğan, “müjde vereceğim” dediği Meclis Genel Kurulu toplantısına katılacak.
Coşkulu kalabalık Meclis önünde Erdoğan'ı bekliyor...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47’nci yılı nedeniyle beraberindeki heyetle birlikte KKTC’ye geldi.
Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.
Erdoğan, “müjde vereceğim” dediği Meclis Genel Kurulu toplantısına katılacak.
Coşkulu kalabalık Meclis önünde Erdoğan'ı bekliyor...