Meclis önündeki eylem sona erdi

Başbakan Ersin Tatar, Meclis önünde eylem yapan Güney Kıbrıs'ta çalışanlara seslenerek, bilim ve sağlık kurullarının tavsiyeleri ile toplum sağlığını da gözeterek en erken zamanda kapıların açılması ile ilgili kesin kararı vereceklerini söyledi.

Tatar, Meclis önündeki eylemcilerin yanına gelerek, kapıların açılması ile ilgili gerekli çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bu konuda sıkıntı olmadığını ve en erken zamanda koşulların oluşmasıyla kapıların açılmasının en büyük isteği olduğunu söyleyen Tatar, toplum sağlığı için temkinli davrandıklarını ifade etti.

Tatar, eylemcilere "elbette en kısa zamanda işlerinize devam etmeniz temennimizdir, alacağımız kararlarla ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Görüşmeler çalışmalar devam ediyor" dedi.

EYLEMCİLER NET TARİH İSTEDİ

Eylemciler de Başbakan Tatar'a taleplerini iletti ve net tarih istedi. Eylemciler "İşimizi kaybetmek istemiyoruz, net tarih almadan buradan kaçmayacağız, 1 Temmuz'u kesinlikle kabul etmiyoruz" diye seslendi.

Başbakan Tatar'a CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de eşlik etti.

Eylemciler bu görüşmenin ardından eylemi sonlandırdı ancak bugün tarih konusunda açıklama beklediklerini, hükümetin çalışmalarını tamamlaması ve sonucu açıklamasının ardından eylemlere nasıl devam edecekleri konusunda kamuoyuna bilgi vereceğini; gerekirse bu gece de yarın da eyleme devam edeceklerini açıkladılar.