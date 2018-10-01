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Meclis önündeki eylem tamamlandı

Sendika başkanları Uluçay ile görüşecek

01 Ekim 2018 Pazartesi 13:13
Meclis önündeki eylem tamamlandı

Kamu-Sen ve Hür-iş'e bağlı sendikaların Cumhuriyet Meclisi önünde yaptığı eylem tamamlandı. Sendika başkanlarından oluşan heyetin Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşme talebine olumlu yanıt geldi. 

Zamları protesto etmek üzere toplanan üyeler Meclis önünden ayrılırken sendika başkanları Meclis Başkanı Uluçay ile görüşecek.

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Anahtar Kelimeler:
MeclisEylemKamu-SenHür-İşTeberrüken UluçayGündemKıbrıs
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