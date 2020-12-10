Meclis oturumu nisaba takıldı!

UBP-YDP-DP hükümeti bugün saat 10.00'da Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yeni kabineyi sunacaktı.

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre UBP’li iki vekil Yasemin Öztürk ve Oğuzhan Hasipoğlu Genel Kurul’a katılmadı, 26 sayısı sağlanamadı; böylece oturum beklenildiği saatte açılamadı.

Ancak elde edilen bilgilere göre Yasemin Öztürk az sonra Meclis’e gidecek ve nisap sağlanacak…

OĞUZHAN HASİPOĞLU KATILMIYOR

İddialara göre Hasipoğlu, böbrek taşı düşürmesi nedeniyle Meclis Genel Kurulu’na katılmıyor.

Hasipoğlu’nun adı, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak geçiyordu ancak beklenmedik bir şekilde teknokrat atama ile Tahsin Ertuğruloğlu, Hasipoğlu yerine görevlendirilmişti.



Kaynak:Kıbrıs Postası