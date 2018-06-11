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Meclis oturumu yarına ertelendi

Bugün yapılması beklenen Meclis oturumu yarına ertelendi...

11 Haziran 2018 Pazartesi 13:11
Meclis oturumu yarına ertelendi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugün yapması gereken toplantısı nisap sağlanamadığından dolayı aynı gündemle 24 saat sonraya ertelendi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, saat 12.00 civarında yapılan ilk denemede nisap olmayınca oturumu 10 dakika erteledi.

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Uluçay, ikinci kez de nisap sağlanamayınca toplantıyı iç tüzük uyarınca 24 saat sonraya erteledi.

Buna göre Meclis yarın toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yerel seçim süreci nedeniyle haftada iki olan rutin toplantılarını sadece pazartesi günleri olmak üzere bire indirmişti.

Altı siyasi partinin temsil edildiği Cumhuriyet Meclisi’nde dörtlü koalisyon hükümetinin 27 milletvekili bulunuyor.

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Son Güncelleme: 11.06.2018 13:31
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