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Meclis Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu öğrencilerini ağırladı

Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulundan 75 öğrenci, 4 öğretmen eşliğinde Cumhuriyet Meclis’ini ziyaret etti.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 12:42
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Meclis Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu öğrencilerini ağırladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından verilen bilgiye göre, öğrencilere ziyarette Meclis’in işleyişi hakkında bilgi verildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, amaçlarının genç nesillere daha iyi ortam yaratmak olduğunu ifade etti ve öğrencilerden yüksek ideallere sahip olmalarını; ailelerine, öğretmenlerine ve yaşadığı topluma karşı her zaman saygılı olmalarını istedi.

Bir süre Meclis Şehit Cengiz Ratip Kütüphanesini ziyaret eden öğrenciler, ardından Genel Kurul Salonuna geçti. Burada Meclis Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan tarafından öğrencilere bilgiler verildi.

Öğrenciler, Genel kurul salonunda kürsüden andımızı ve  Mustafa Kayabek’in yazdığı ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın her zaman seslendirdiği “Benim iki bayrağım var” şiirini okudu.

Şiir, aynı zamanda Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın resmi ile birlikte poster olarak çocuklara hediye edildi.

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