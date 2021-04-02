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Meclis Pazartesi Günü Toplanacak

Genel Kurulu 5 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da toplanacak. 

02 Nisan 2021 Cuma 14:56
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Meclis Pazartesi Günü Toplanacak

Meclis gündeminde, bazı yasa gücünde kararnameler, Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin 24 Mart Tarihinde Yapmış Olduğu Toplantıda Almış Olduğu Kararları Gösteren Cetvel bulunuyor. 

Meclis’te Pazartesi günü görüşülecek yasa gücündeki kararnameler şunlar: 
“(Y.G.K.No:4/1/2018, Y.G.K.No:7/1/2018, Y.G.K.No:8/1/2018, Y.G.K.No:9/1/2018, Y.G.K.No:18/1/2018, Y.G.K.No:19/1/2018, G.K.No:20/1/2018, Y.G.K.No:21/1/2018, Y.G.K.No:23/1/2018, Y.G.K.No:24/1/2018, Y.G.K.No:29/2/2018, Y.G.K.No:60/3/2020, Y.G.K.No:62/3/2020, Y.G.K.No:64/3/2020, Y.G.K.No:70/3/2020, Y.G.K.No:87/3/2020, Y.G.K.No:91/3/2020, Y.G.K.No:133/3/2020,Y.G.K.No:144/3/2020, Y.G.K.No:146/3/2020, Y.G.K.No:151/3/2020, Y.G.K.No:171/3/2020)”

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