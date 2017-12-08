Meclis personeline “Microsoft Word 2010” eğitimi

Arzu Köprülü

Cumhuriyet Meclis’inde gerçekleşen törende sırasıyla DAÜ Rektörü Necdet Osam ve Meclis Başkanı Sibel Siber birer konuşma yaptı.

DAÜ Rektörü Necdet Osam, Cumhuriyet Meclisiyle iyi bir diyaloğa sahip olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, DAÜ olarak meclise gereken katkıyı vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Meclis Başkanı Sibel Siber de, daha iyiyi ve güzeli yakalama azmiyle çalışarak başarılı olunabileceğine inandıklarını söyleyerek, hizmet içi eğitimin tüm kurumlar için çok önemli olduğunu belirtti.

Hizmet içi eğitimin kişilere verdiği pozitif katkıyla kurumları da yukarılara taşıdığını ifade eden Siber, üniversitelerle işbirliği içerisinde yapılan çalışmaların her zaman çok önemli olduğunu kaydetti.

Siber, DAÜ ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdikleri projeleri anlatarak, bundan sonra da hizmet içi eğitimlerin tüm kurumlarda artarak sürmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından meclis personeline “Microsoft Word 2010” sertifikaları takdim edildi.