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Meclis seyahat engellemesi konusunda tek ses oldu

Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen 6 siyasi partinin genel başkanları ve temsilcileri ortak bir deklarasyonla, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sınır kapılarında başlattığı yeni uygulamaya son vermesi ve AB yetkililerinin de salgın öncesi uygulamaya dönüş için inisiyatif alması çağrısı yaptı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:58
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Meclis seyahat engellemesi konusunda tek ses oldu

Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen 6 siyasi partinin genel başkanları ve temsilcileri ortak bir deklarasyonla, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sınır kapılarında başlattığı yeni uygulamaya son vermesi ve AB yetkililerinin de salgın öncesi uygulamaya dönüş için inisiyatif alması çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda okunan; UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, HP Milletvekili Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın imzasını taşıyan deklarasyonda, Rum tarafının yeni uygulamasının Yeşil Hat Tüzüğü’ne aykırı olduğu vurgulandı.


Ortak deklarasyonun tam metni şöyle:
“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Yeşil Hat Tüzüğü’ne dair kuralların uygulamasını tek yanlı olarak değiştirerek, yabancıların iki taraf arasındaki seyahatini engelleme yönünde uygulamalar başlattığı gözlemlenmektedir. 
1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren iki taraf arasında bireylerin serbest dolaşımına ve KKTC turizm faaliyetlerine ve ekonomisine zarar vereceği aşikar olan bu yaklaşıma derhal son verilmesi gerekmektedir.
KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partiler Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki hakların yasaklayıcı bir mantıkla sınırlandırılması anlamını taşıyan bu uygulamaya derhal son vermesi ve AB yetkililerine de Rum tarafının bireylerin geçiş kapılarından geçiş hakları konusunda salgın öncesindeki duruma geri dönmesi konusunda derhal gereken inisiyatifi alması konusunda çağrı yapar.”

Son Güncelleme: 13.07.2020 14:28
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiSeyahat Engellemesi
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