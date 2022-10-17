Meclis sona erdi

Meclis Genel Kurulu’nda Seçim ve Halk Oylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı oybirliğiyle geçti

Lefkoşa, 17 Ekim 22 (TAK): Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı, Cumhuriyeti Meclisi Genel Kurulu’nda oybirliğiyle geçti. Buna göre, 25 Aralık yerel seçimleri öncesinde seçim yasakları, 60 günden 40 güne düşürüldü.

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı için Genel Kurul’da açık oylama yapılarak, yasa tasarısı oybirliğiyle geçti.

Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı da Genel Kurul’da görüşülerek, 26 kabul, 9 ret oyuyla kabul edildi.

Yasa tasarılarının geçirilmesinin ardından, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Alişan Şan’ın Maliye Bakanı olmasının ardından boşalan divan katipliği görevine UBP grubu tarafından aday gösterilen Fırtına Karanfil, oybirliğiyle seçildi.

- Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı

Meclis Genel Kurulu’nda Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı ele alınarak, oybirliğiyle geçirildi. Buna göre, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği için seçim yasakları 60 günden 40 güne düşürüldü.

İlk olarak, Hukuk ve Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, yasa tasarısına ilişkin raporu okudu.

- Şahali: “Bu yasaya kerhen olumlu oy verdik”

Raporun okunmasının ardından söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, söz olarak bu yasaya olumlu oy vereceklerini ancak “kerhen olumlu” oy vereceklerini kaydetti.

Şahali, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin belirsizlikler ve karışılık olduğuna işaret ederek seçimin kaç belediyeyle yapılacağının bile henüz belli olmadığını belirti.

Bir ülkede tartışmaya kapalı konuların, tartışmaya açılmasıyla sorunların yaratıldığını söyleyen Şahali, “Bu ülkede yerel seçimler 4 yılda bir haziran ayında yapılır. Bu tartışmaya açılırsa, garabettir” dedi.

Konuşmanın ardından, yasa tasarısı ilk olarak madde madde, daha sonra bütünüyle oylandı.

Yasada, seçim yasakları süresinin yanında, adaylık başvurusu, adaylığın kesinleşme süreci ve propaganda süreleri de düşürülüyor.

- Kamu Çalışanları Aylık ve Diğer Ödeneklerinin Yeniden Düzenlenmesi Yasa Tasarısı

Ardından, Genel Kurul’da Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülerek,35 kabul oyuyla geçti.

İlk olarak komite raporu, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Canaltay tarafından okundu.

- Barçın: “Bakanlar Kurulu, aynı artışı, sözleşmeli personele de yapmalı”

Raporun okunmasının ardından, CTP Milletvekili Devrim Barçın, söz alarak, Göç yasası olarak bilinen 47/2010 sayılı söz konusu yasanın, sözleşmeli personeli kapsamadığına, sözleşmeli personelin maaşlarının Bakanlar Kurulu tarafından belirlendiğe dikkat çekerek, bu yasadan onların da yararlanması gerektiğini söyledi.

Barçın, Bakanlar Kurulu’na aynı artışı yapma çağrısında bulundu.

Yasa gereği, 14-15 gün içerisinde bütçenin Meclis’e sunulması gerektiğini anımsatan Barçın, sürecin ne durumda olduğunu sorarak, “Umarım bütçe hazırlıkları tamamlanıyordur” dedi.

Barçın, Bakanlar Kurulu onayıyla yürürlüğe giren bütçelerin onaylanmasının ardından, Resmi Gazete’de rakam ve bütçe belirtilmeden duyurulduğunu da kaydederek, bunun düzeltilmesi talebinde bulundu.

- Şan: “Sözleşmeli personel maaşları hükümetin gündeminde”

Maliye Bakanı Alişan Şan, Milletvekili Barçın’ın sorularını yanıtlayarak, sözleşmeli personel maaşlarının hükümetin gündeminde olduğunu duyurdu.

Yeni bütçe için hazırlıklarının da yapıldığını belirten Şan, “Günü ve saati geldiğinde, yasaların gerektirdiği çerçevede, bütçemiz Meclis’e sunulacaktır” dedi.

Şan, Onaylanacak olan 47/2010 sayılı yasada yapılan barem tabloları değişikliğinin de hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, tasarı madde madde görüşüldü. Ardından, oybirliğiyle kabul edildi.

- Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Genel Kurulda Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı da kabul edildi.

3. görüşmesi yapılan yasa tasarısı için açık oylama yapılarak, tasarı 26 kabul, 9 ret oyuyla, kabul edildi.

- Divan katipliğine, Fırtına Karanfil seçildi

Yasa tasarılarının geçirilmesinin ardından, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Alişan Şan’ın Maliye Bakanı olmasının ardından boşalan divan katipliği görevi için seçim yapıldı.

UBP grubu, aday olarak milletvekili Fırtına Karanfil’i gösterdi. Tek aday olan Karanfil için oylama yapılarak, 27 kabul, 8 ret oyunun verilmesiyle, Karanfil divan katipliğine seçildi.

Meclis Genel Kurulu bugünkü çalkışmalarını tamamlandı. Bir sonraki oturum, yarın saat 10.00’da başlayacak.